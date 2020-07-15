Экономика

Срок истекает: волгоградцам напомнили о налоговых декларациях

Экономика 15.07.2020 17:26
0
15.07.2020 17:26


Истекает срок уплаты НДФЛ за 2019 год. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, постановлением Правительства России от 2 апреля 2020 года № 409 срок представления декларации по форме 3-НДФЛ о доходах за 2019 год продлен до 30 июля.
При этом, срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2019 год остался неизменным и истекает сегодня, 15 июля.
Налогоплательщикам, обязанным отчитаться о своих доходах, в случае наличия исчисленного налога к уплате, для удобства и экономии собственного времени рекомендуют уплатить в установленный срок налог и одновременно представить декларацию 3-НДФЛ. Это необходимо сделать при получении дохода от продажи имущества или при получении недвижимого имущества, автомобилей, акций и паев от физических лиц, которые не являются родственниками, в дар. А также при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров, при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, а также при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Более подробную информацию можно просмотреть в специальном разделе на сайте ФНС России "Декларационная кампания 2020".

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
15.07.2020 18:01
Экономика 15.07.2020 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 16:23
Экономика 15.07.2020 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 13:15
Экономика 15.07.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 12:43
Экономика 15.07.2020 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 08:09
Экономика 15.07.2020 08:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2020 16:57
Экономика 14.07.2020 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2020 15:56
Экономика 14.07.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2020 13:00
Экономика 13.07.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2020 12:01
Экономика 13.07.2020 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2020 14:02
Экономика 12.07.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2020 17:39
Экономика 10.07.2020 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2020 12:20
Экономика 10.07.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2020 11:03
Экономика 10.07.2020 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 15:56
Экономика 09.07.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 13:47
Экономика 09.07.2020 13:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:04
В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колониюСмотреть фотографии
17:26
Срок истекает: волгоградцам напомнили о налоговых декларацияхСмотреть фотографии
16:39
Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 летСмотреть фотографии
16:23
Банк «Открытие» совместно с УК «Открытие» запустил комплексную программу сбережений «Двойная Выгода»Смотреть фотографии
15:57
Ищут вторые сутки: в селе под Волгоградом пропала 16-летняя девушка из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
15:13
Депутаты Волгоградской облдумы проверятся на COVID-19 после госпитализации главы фракции «ЕР»Смотреть фотографии
14:57
Духовой оркестр поздравил с днем рождения волгоградский «КАУСТИК»Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде природоохранный прокурор готов поговорить о наболевшемСмотреть фотографии
14:09
Роспотребнадзор не нашел вирусов и паразитов на волгоградских пляжахСмотреть фотографии
13:15
Сады Придонья: добрые дела нельзя откладывать на потомСмотреть фотографии
12:20
«Это был настоящий ужас!»: смерч оставил без крыш десятки домов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Глухую оборону держит коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
«Объявим голодовку»: обманутые дольщики в Волгограде разбили палатки у недостроенных домовСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде новогодняя афера со взяткой обернулась для двух жуликов тюрьмойСмотреть фотографии
10:50
Бензовоз и легковушка сгорели после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Через Волгоград проехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранееСмотреть фотографии
10:26
Оружие и черепа: в Волгограде поисковик хранил в гараже страшный арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Стильные павильоны для дачников построили на Центральном рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
08:09
«Россети Юг» за 5 месяцев 2020 года снизила объемы хищений электроэнергииСмотреть фотографии
21:28
В Волгоградской области пожар на магистральном трубопроводе ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
21:04
В Волгоградской области фермера заподозрили в мошенничестве с бюджетным грантомСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области горит магистральный газопроводСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Владелец ритуальной фирмы в Волгограде стал жертвой вымогателейСмотреть фотографии
17:13
«Его нет с нами»: в Волгограде нашли тело пропавшего на лодке мужчиныСмотреть фотографии
16:57
Банк «Открытие»: каждый третий житель ЮФО и СКФО избавляется от монет в 1 и 5 копеекСмотреть фотографии
16:45
Пилота квадрокоптера поймали с грузом у стен колонии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:21
Подводные находки острова в Волгограде изумили водолазовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
15:09
Повышается плата за проезд в речном транспорте в ВолжскомСмотреть фотографии
15:04
Телевидение для гостиниц бесплатно: «Ростелеком» поддержит отельеров ЮгаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 