Срок истекает: волгоградцам напомнили о налоговых декларациях

Экономика 15.07.2020 17:26
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15.07.2020 17:26
Истекает срок уплаты НДФЛ за 2019 год. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, постановлением Правительства России от 2 апреля 2020 года № 409 срок представления декларации по форме 3-НДФЛ о доходах за 2019 год продлен до 30 июля.
При этом, срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2019 год остался неизменным и истекает сегодня, 15 июля.
Налогоплательщикам, обязанным отчитаться о своих доходах, в случае наличия исчисленного налога к уплате, для удобства и экономии собственного времени рекомендуют уплатить в установленный срок налог и одновременно представить декларацию 3-НДФЛ. Это необходимо сделать при получении дохода от продажи имущества или при получении недвижимого имущества, автомобилей, акций и паев от физических лиц, которые не являются родственниками, в дар. А также при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров, при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, а также при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Более подробную информацию можно просмотреть в специальном разделе на сайте ФНС России "Декларационная кампания 2020".
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