



Розничным клиентам банка «Открытие» стал доступен новый комплексный сберегательный продукт – «Двойная Выгода». Основу программы составляют классический депозит и индивидуальный инвестиционный счет, предусматривающий размещение средств по стратегии доверительного управления из линейки продуктов УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Объем средств, который можно разместить в банке по программе «Двойная Выгода», составляет 1 200 000 рублей, срок - 3 года.

Сумма делится на 3 равные части:

- 400 000 рублей размещаются во вклад сроком на 1 год;

- еще 400 000 рублей – во вклад сроком на 2 года;

- оставшиеся 400 000 инвестируются через ИИС в стратегию доверительного управления с защитой капитала1 от УК «Открытие» на срок 3 года.

По окончании срока каждого вклада в рамках программы освободившиеся средства автоматически перераспределяются на ИИС.

«Двойная выгода» позволяет получить фиксированный гарантированный доход по депозитам, а также предлагает возможность дополнительно заработать на инвестициях. Кроме того, механизм ИИС предусматривает право инвестора на налоговый вычет2, который максимально составляет 52 000 руб. в год. При этом алгоритм автопополнения ИИС, реализованный в программе, позволяет максимизировать размер налоговой льготы. В сумме гарантированный доход от вкладов и налоговый вычет с суммы взноса составят 17,4% за 3 года (5,8% в год)3.

Стратегия доверительного управления УК «Открытие», в рамках которой инвестируются средства клиентов через ИИС, позволяет получать дополнительный купонный доход4, выплата которого зависит от динамики базовых активов - корзины финансовых инструментов, входящих в состав конкретной инвестиционной идеи. По стратегии доступны несколько идей на различные базовые активы, сделать выбор можно, исходя из инвестиционных предпочтений и личных целей.

Клиентам, разместившим средства по программе «Двойная выгода», предоставляется бесплатная услуга по оформлению налогового вычета. Его получение возможно в течение 3 лет по окончании календарного года, в котором были сделаны взносы на ИИС. Документы для получения налогового вычета можно подать уже с начала следующего года после оформления счета.

Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:

«В условиях снижения ставок по вкладам инвестиционные инструменты выглядят более привлекательно с точки зрения потенциальной доходности, однако, как правило, предполагают и большие риски, чем классические сберегательные продукты. Уверен, что программа «Двойная выгода» будет пользоваться большим спросом, т.к. она сочетает в себе все преимущества депозита и инвестиций – надежность, защиту вложенного капитала и высокую доходность».

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

«Уникальность данной программы заключается в том, что клиент получает комплекс преимуществ от вложенных средств – процент по депозиту, налоговый вычет с суммы взноса, а также потенциальный инвестиционный доход по стратегии доверительного управления. Помимо этого у него нет необходимости самостоятельно осуществлять ежегодное пополнение ИИС, с помощью автоплатежа средства поступят на счет ИИС автоматически сразу после окончания срока депозита».

1 Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц

2 Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) может открыть только физическое лицо (налоговый резидент РФ). Физическое лицо имеет право иметь только один ИИС. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Со всеми объектами инвестиций по стратегиям ИИС можно ознакомиться в договоре доверительного управления ценными бумагами ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на ведение индивидуального инвестиционного счета, размещенного на сайте ООО УК «ОТКРЫТИЕ» www.open-am.ru. Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей, при условии уплаченного НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей за год, либо в сумме в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Налоговый вычет с суммы взноса предоставляется при условии наличия налоговой базы, облагаемой по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ.

3 Ставки вклада «Надежный» с капитализацией на 1 год и 2 года на 01/07 составляют 4,4% и 4,4% годовых для сети банка «Открытие».

4 Выплата «купонов» осуществляется в случае достижения цены Базового актива (всех базовых активов, входящих в корзину ценных бумаг), установленного уровня (Купонный барьер) на дату окончания «купонного» периода. Если «купон» не был выплачен по причине того, что цена базового актива не достигла установленного уровня, то «купон» может быть выплачен в дату следующего «купонного» периода. При оформлении стратегии на ИИС возможность вывода купона отсутствует.



