Мощный фонтан вырвался из дырявой трубы возле офиса «Концессий водоснабжения» в Волгограде

Фонтан высотой свыше 10 метров забил из теплотрассы на улице Пархоменко в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел неподалеку от офиса ООО «Концессии водоснабжения». Пресс-служба компании уточняет причины происшествия. Движению транспорта водное «шоу» не препятствует. Водители легковушек с удовольствием воспользовались услугами бесплатной мойки.

В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» пояснили, что столб воды вырвался из теплотрассы в результате гидравлических испытаний. «В рамках подготовки системы к новому отопительному сезону в магистральные трубопроводы подают воду под избыточным давлением, до 25% превышающим рабочее давление. Гидроиспытания позволяют выявить слабые места системы и заблаговременно их устранить, что существенно повышает стабильность и бесперебойность работы системы в осенне-зимний период», - пояснили в организации.

Подачу воды в трубопровод на улице Пархоменко прекратили – коммунальщики приступили к замене участка сети. «Все работы по проведению гидравлических испытаний сети теплоснабжения в летний период носят плановый характер и не влияют на подачу водоснабжения потребителям», - добавили в «Концессия теплоснабжения».