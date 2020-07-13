Экономика

Сбербанк расширяет партнерство с общественными организациями региона для поддержки предпринимательства

Экономика 13.07.2020 13:00 Новости компаний
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13.07.2020 13:00 Новости компаний


Волгоградское отделение Сбербанка и региональное представительство Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, главная цель регионального соглашения – развитие малого и среднего бизнеса, организация совместной работы, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Волгоградской области.
Достигнуты также договоренности о разработке и внедрении совместных программ и проектов по поддержке региональной предпринимательской деятельности, развития социального партнерства.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы ведем активную работу по поддержке предпринимательства, в том числе предоставляем льготные кредиты и кредиты по субсидированной процентной ставке. Так, с начала года, льготную поддержку в рамках реализации государственных программ в Волгоградском отделении Сбербанка получили уже более тысячи представителей малого и микробизнеса региона. Совместная работа в рамках соглашения должна помочь нам выстроить еще более эффективный диалог с представителями бизнеса и станет новым шагом в развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области».
Роман Созаруков, исполняющий обязанности Председателя Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:«В сотрудничестве со Сбербанком мы обретаем надежного партнера. Подписанное соглашение является еще одним шагом для развития бизнеса в регионе и выстраивания прочных деловых коммуникаций между коммерческими и общественными сообществами».
Сегодня в рамках соглашения уже разработана дорожная карта реализации совместных действий двух организаций, настраивается процесс регулярного взаимодействия, а также информирования членов «Деловой России» о новых продуктах и предложениях Сбербанка.

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