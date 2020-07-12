Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикам

Здравоохранение 12.07.2020 14:43
0
12.07.2020 14:43
Скончавшийся от коронавируса житель Быковского района обратился за помощью медиков только через 5 дней после первых признаков заболевания. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперштаб, 56-летний мужчина позвонил в неотложку только после ухудшения самочувствия. Его госпитализировали в реанимационное отделение ГБУЗ «ГКБ №3», где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.
У пациента было сопутствующее хроническое заболевание эндокринной системы.
Всего в Волгоградской области от коронавируса скончались 48 заразившихся. Общее количество заболевших - 7428 человек, из которых за минувшие сутки - 96.
Реклама
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской области12.07.2020 12:14
Здравоохранение 12.07.2020 12:14
Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижается11.07.2020 11:44
Здравоохранение 11.07.2020 11:44
«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницы10.07.2020 19:38
Здравоохранение 10.07.2020 19:38
Коронавирус унес две жизни в Волгограде и Михайловке10.07.2020 13:46
Здравоохранение 10.07.2020 13:46
Печальная статистика: выросло число смертей от коронавируса в Волгоградской области10.07.2020 12:04
Здравоохранение 10.07.2020 12:04
В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больниц09.07.2020 11:48
Здравоохранение 09.07.2020 11:48
Три больницы в Волгоградской области прекращают работу с COVID-пациентами08.07.2020 17:05
Здравоохранение 08.07.2020 17:05
В Волгоградской области поставлен рекорд июля по излечившимся от COVID-19 пациентам08.07.2020 11:50
Здравоохранение 08.07.2020 11:50
Житель Мордовии умер в Волгограде от коронавируса07.07.2020 12:44
Здравоохранение 07.07.2020 12:44
Очередная трагедия: в Волгоградской области уже 45 человек умерли от COVID-1907.07.2020 11:45
Здравоохранение 07.07.2020 11:45
Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуации06.07.2020 15:50
Здравоохранение 06.07.2020 15:50
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса06.07.2020 11:36
Здравоохранение 06.07.2020 11:36
Кто и как подхватил коронавирус в Волгоградской области в последние сутки: оперштаб дал расклад05.07.2020 16:12
Здравоохранение 05.07.2020 16:12
Коронавирус в Волгоградской области держит планку05.07.2020 11:43
Здравоохранение 05.07.2020 11:43
Переболевших COVID-пневмонией волгоградцев спасают от инвалидности05.07.2020 11:01
Здравоохранение 05.07.2020 11:01
Реклама