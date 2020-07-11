В Волгоградской области не теряют надежду расчистить Яму за 95 млн рублей

Экология 11.07.2020 12:28
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11.07.2020 12:28
Стартовал повторный аукцион на расчистку реки Яма на территории Палласовского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
Ранее комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, который является заказчиком, не удалось найти исполнителя работ. Аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих освоить более 95 миллионов рублей.
В заново опубликованной закупке цена прежняя – на расчистку реки планируется направить 95 миллионов 297 тысяч 396,97 руб.
За эту сумму необходимо расчистить реку Яма на территории Ромашковского сельского от донных отложений и растительности протяженностью 6,9 км без проведения дноуглубительных работ.
Напомним, что ситуация с отсутствием заявок от желающих получить контракт на реабилитацию водоемов в Волгоградской области возникла впервые. Раньше претендентов на освоение бюджетных денег было хоть отбавляй и за контракты бились до последнего.
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