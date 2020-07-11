В Волгоградской области не теряют надежду расчистить Яму за 95 млн рублей





Стартовал повторный аукцион на расчистку реки Яма на территории Палласовского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.

Ранее комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, который является заказчиком, не удалось найти исполнителя работ . Аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих освоить более 95 миллионов рублей.

В заново опубликованной закупке цена прежняя – на расчистку реки планируется направить 95 миллионов 297 тысяч 396,97 руб.

За эту сумму необходимо расчистить реку Яма на территории Ромашковского сельского от донных отложений и растительности протяженностью 6,9 км без проведения дноуглубительных работ.





Напомним, что ситуация с отсутствием заявок от желающих получить контракт на реабилитацию водоемов в Волгоградской области возникла впервые. Раньше претендентов на освоение бюджетных денег было хоть отбавляй и за контракты бились до последнего.



