Под Волгоградом арестовали подозреваемого в двойном убийстве подростка





Сегодня Иловлинский районный суд Волгоградской области выдал санкцию на арест 16-летнего воспитанника школы-интерната, подозреваемого в убийстве двух лиц. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, подросток будет заключен под стражу до 9 сентября текущего года.

По версии следствия, 9 июля подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домовладений в хуторе Лог Иловлинского района, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес множественные ножевые ранения 51-летнему и 62-летнему мужчинам. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте.

В этот же день несовершеннолетний был задержан. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) .