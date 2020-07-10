Расследования

Под Волгоградом арестовали подозреваемого в двойном убийстве подростка

Расследования 10.07.2020 20:24
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10.07.2020 20:24


Сегодня Иловлинский районный суд Волгоградской области выдал санкцию на арест 16-летнего воспитанника школы-интерната, подозреваемого в убийстве двух лиц. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, подросток будет заключен под стражу до 9 сентября текущего года.
По версии следствия, 9 июля подросток,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домовладений в хуторе Лог Иловлинского района, в ходе внезапно возникшего  конфликта нанес множественные ножевые ранения 51-летнему и 62-летнему мужчинам. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте. 
В этот же день  несовершеннолетний  был задержан. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) . 
Как ранее сообщало СУ СКР по Волгоградской области, смертельные ранения потерпевшие получили в результате бытового конфликта, возникшего между ними и 16-летним жителем села Лог. Подросток, который ранее был судим за кражу, пришел в гости к 62-летнему мужчине, чтобы  посмотреть недавно арендованный им для проживания дом. Там он встретил 51-летнего знакомого, который в какой-то момент стал высказывать в  отношении подростка нелицеприятные выражения. Это стало поводом для драки и убийства. Своего обидчика подросток ударил табуретом по голове, а потом ножом в живот. В разгар ссоры все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанного, хозяина домовладения он убил ударами ножа в спину, чтобы тот не сообщил о случившемся в правоохранительные органы. 
Установлено, что сразу после инцидента подозреваемый отправился домой к родственникам, где и был задержан.
По данным «Высоты 102», подросток, который перешел в 9 класс, состоит на учёте у врача-психиатра. Также он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, склонен к агрессии. Известно, что убитые подростком мужчины также были ранее судимы.

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