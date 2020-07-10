Расследования 10.07.2020 15:43
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10.07.2020 15:43
Трое жителей Волгоградской области осуждены за убийство соседа, грабеж и умышленное уничтожение его имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в зависимости от роли каждого они приговорены к различным срокам лишения свободы. За убийство, подстрекательство и пособничество в грабеже 41-летний житель Суровикинского района получил 10 лет колонии строгого режима. Двое фигурантов дела 20 и 32 лет признаны виновными грабеже. Самому молодому назначено 1 год 8 месяцев в колонии общего режима, а его подельнику 3,5 года в колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что 9 марта 2019 года преступная троица решила ограбить соседа, зная, что у него имеется крупная сумма денег от продажи дома.
Для того, чтобы мужчина ничего не заподозрил, старший из злоумышленников пригласил его в гости для совместного употребления спиртных напитков, а сообщники проникли к нему в дом. Поскольку денежные средства сосед носил с собой, молодые люди стали дожидаться его возвращения.
После того как ничего не подозревающий мужчина переступил порог собственного дома, злоумышленники напали на него, избили и забрали 130 тысяч рублей.
В ночь с 10 на 11 марта 2019 года старший из обвиняемых проник на территорию домовладения ограбленного соседа и, накинув мужчине петлю на шею, задушил его. С целью сокрытия следов преступлений фигурант уголовного дела поджег дом жертвы.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил.
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