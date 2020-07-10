Общество

В Волгоградской области отложили снятие новых антикоронавирусных ограничений

Общество 10.07.2020 13:55
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10.07.2020 13:55


Перенести на более поздние сроки ряд послаблений, которые планировалось ввести в Волгоградской области с 15 июля, решено сегодня на заседании регионального Клинического Совета, сообщает ИА «Высота 102». «Нам всем важно помнить: опасность никуда не ушла, она рядом. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области постепенно нормализуется, хотя по отдельным направлениям остается напряженной», - заявил губернатор Андрей Бочаров. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева охарактеризовала ситуацию как стабильную, но отметила, что успокаиваться на этом нельзя.
По официальной информации ресурса правительства России стопкронавирус. рф, Волгоградская область сейчас находится на так называемом 3 этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В регионе действует масочный режим в общественных местах, разрешены индивидуальные занятия спортом на улице при условии соблюдения социальной дистанции, работают фитнес-центры, разрешены одиночные или с членами семьи прогулки, возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного входа, работает ряд предприятий сферы услуг, в частности, парикмахерские, работает ряд образовательных организаций, с ограничениями работают летние кафе, открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. 
Вместе с тем, остаются закрыты, например, музеи, бани, ТРЦ, детские оздоровительные лагеря.

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