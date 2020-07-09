Общество

Банк «Открытие»: жители России назвали Сочи и Крым главными туристическими активами страны

Общество 09.07.2020 17:23
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09.07.2020 17:23


Сочи и Крым являются главными туристическими мекками России и способны составить конкуренцию популярным зарубежным точкам отдыха. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщает пресс-служба.
Предпочтение Сочи, как главному туристическому направлению России, этим летом отдали 35% опрошенных. Крым расположился на втором месте, набрав 30% голосов. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с активом в 16%. Примечательно, что жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов оценили Сочи куда выше остальной страны, отдав за этот вариант 41% голосов. Крым получил 26%. Предпочтение Питеру отдали 21% опрошенных.
Обязательно возьмут отпуск 52% россиян и столько же в ЮФО и СКФО. 88% жителей этих округов готовы потратить на отдых до 50 тыс. рублей и лишь 9% до 100 тыс. рублей. По России это соотношение 63% на 31% соответственно. При этом 44% респондентов специально копили деньги на отпуск (49% в ЮФО и СКФО).  44% россиян, в том числе 49% жителей ЮФО и СКФО, накопили деньги на летний отпуск в разгар ограничительных мер, связанных с пандемией ковид-19.
Почти половина (47%) респондентов ЮФО и СКФО (и 43% в среднем по России)) с пониманием отнеслись к вопросам эпидемиологической безопасности и сообщили, что готовы путешествовать с соблюдением рекомендаций санитарных властей: сдавать тесты на COVID-19 и летать в самолетах в маске. Четверть жителей юга (25%) не планируют соблюдать меры санитарной безопасности, объясняя это тем, что отпуск тогда превратиться в карантин.

*Опрос проведен банком «Открытие» 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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