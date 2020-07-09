Тлеющий лесной пожар в Волгоградской области заливают водой с вертолета





Вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России, оборудованный водосливным устройством, продолжает принимать активное участие в тушении природного пожара в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области, вертолет прибыл накануне из Ростова-на-Дону для оказания помощи наземной группировке.

Напомним, накануне в районе села Рюмино загорелась сухая растительность. Из-за сильных порывов ветра и жары пожар быстро распространялся. Огонь перекинулся на смешанный лес, начался верховой пожар. Накануне возгорание в Калачевском районе удалось локализовать на площади около 130 га, из которых свыше 30 га - это лес. Угрозы населенным пунктам не было. Из-за того, что горела труднодоступная для наземной группировки сил территория, было принято решение о тушении пожара с воздуха. В настоящее время ликвидируют отдельные тлеющие очаги. Помимо вертолета задействовано 25 единиц специальной техники и свыше 200 человек личного состава.



