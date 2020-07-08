Экономика

Михаил Мишустин и Клаус Шваб выступят сегодня на тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020

Экономика 08.07.2020 12:24 Новости компаний
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08.07.2020 12:24 Новости компаний


Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ), примут участие в международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. 
Как сообщает ИА «Высота 102», об этом было объявлено накануне на пресс-конференции, посвященной старту мероприятия.
В рамках пресс-конференции выступили Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и Директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс. 

Станислав Кузнецов рассказал о целях и деталях проведения тренинга в текущем году и анонсировал полную программу трансляции, в которой примут участие Президент и Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Премьер-министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии (1997-2007) Тони Блэр, Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, Председатель Наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, а также первые лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций.
Станислав Кузнецов также представил подробности технической части тренинга, основной темой которой станет подготовка к масштабному киберкризису, который может случиться в условиях ускорения цифровизации и роста активности киберпреступников. В мероприятии примут участие 120 организаций из 29 стран, среди которых крупные банки и технологические компании, представители телекоммуникационного и энергетического секторов, а также команды из государственных организаций, медицинских учреждений и правоохранительных органов. Участники отработают различные навыки: отражение активной атаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку IT-периметра на наличие уязвимостей, а также сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы. Действия злоумышленников будут имитировать эксперты компании BI.ZONE.
Тренинг является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Группы Сбербанк и проходит при поддержке Интерпола.
Подробная информация о программе трансляции мероприятия и техническом тренинге доступны на сайте мероприятия.
«В этом году Cyber Polygon будет особым. Впервые в истории цифрового мира в рамках одного мероприятия будет отработано взаимодействие частного сектора, государственных организаций и правоохранительных органов. Международная коллаборация сегодня — это наше слабое место в борьбе с киберпреступниками, и именно на ее развитии мы должны сфокусировать все усилия, чтобы победить глобальную угрозу», — сказал Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

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