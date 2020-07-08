За скандальную вспышку коронавируса наказан директор Урюпинского психинтерната





К административной ответственности привлечен директор ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ». Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, судом вынесено постановление по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Согласно материалам проверки, проведенной Роспотребнадзором, установлено, что 30 апреля текущего года прибывшая в интернат на дежурство смена из 79 сотрудников была обследована на COVID-19. Результаты были отрицательные. 26 и 27 мая среди персонала и получателей услуг выявлено 52 положительных результата исследования на COVID-19, а уже 29 мая - еще 88 положительных результатов. Также на момент обследования было установлено, что персонал учреждения использовал ненадлежащие средства индивидуальной защиты, запасов СИЗ органов дыхания - масок и респираторов не хватало для смены их каждые 2 часа работы.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что директор Урюпинского ПНИ не обеспечил надлежащий контроль за выполнением требований санитарных правил работниками интерната, получателями услуг, а также невыполнение в установленный срок выданного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В судебном заседании директор учреждения не отрицал допущенных нарушений.

В настоящее время постановление в законную силу не вступило и может и быть обжаловано.

Ранее Урюпинским городским судом было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Урюпинский психоневрологический интернат». 16 июня учреждение было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа в размере 200 000 тысяч рублей.



