Химия помогла: границы Волгоградской области очистили от саранчи





Обработки территорий от саранчи показали свою эффективность на границах региона с Калмыкией, Астраханской и Саратовской областями. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в филиале ФГБУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области, результаты обследований показали, что эффективность обработки, которая проводилась неделю назад, составила 97%.

Территории были обработаны от саранчовых вредителей аэрозольным генератором "ГАРД" с применением препарата на основе действующего вещества имидаклоприд. К примеру, до этого личинками саранчовых (итальянский прус) было заселено 40 га на территории Ленинского района Волгоградской области и 40 га на территории Ахтубинского района Астраханской области. Численность саранчи составляла от 15 до 21 экземпляра на один квадратный метр.

Обследования показали, что после обработки на обеих сторонах отмечаются личинки итальянского пруса в единичном экземпляре. Заселенная площадь не отмечается. Аналогичная картина наблюдается на сопредельных территориях Волгоградской области и Калмыкии, Саратовской области. Личинок саранчовых после обработки здесь не выявлено.



