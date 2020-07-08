Экология

Химия помогла: границы Волгоградской области очистили от саранчи

Экология 08.07.2020 10:44
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08.07.2020 10:44


Обработки территорий от саранчи показали свою эффективность на границах региона с Калмыкией, Астраханской и Саратовской областями. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в филиале ФГБУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области, результаты обследований показали, что эффективность обработки, которая проводилась неделю назад, составила 97%. 
Территории были обработаны от саранчовых вредителей аэрозольным генератором "ГАРД" с применением препарата на основе действующего вещества имидаклоприд. К примеру, до этого личинками саранчовых (итальянский прус) было заселено 40 га на территории Ленинского района Волгоградской области и 40 га на территории Ахтубинского района Астраханской области. Численность саранчи составляла от 15 до 21 экземпляра на один квадратный метр.
Обследования показали, что после обработки на обеих сторонах отмечаются личинки итальянского пруса в единичном экземпляре. Заселенная площадь не отмечается. Аналогичная картина наблюдается на сопредельных территориях Волгоградской области и Калмыкии, Саратовской области. Личинок саранчовых после обработки здесь не выявлено.

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