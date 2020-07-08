Химия помогла: границы Волгоградской области очистили от саранчи

Экология 08.07.2020 10:44
0
08.07.2020 10:44
Обработки территорий от саранчи показали свою эффективность на границах региона с Калмыкией, Астраханской и Саратовской областями. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в филиале ФГБУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области, результаты обследований показали, что эффективность обработки, которая проводилась неделю назад, составила 97%.
Территории были обработаны от саранчовых вредителей аэрозольным генератором "ГАРД" с применением препарата на основе действующего вещества имидаклоприд. К примеру, до этого личинками саранчовых (итальянский прус) было заселено 40 га на территории Ленинского района Волгоградской области и 40 га на территории Ахтубинского района Астраханской области. Численность саранчи составляла от 15 до 21 экземпляра на один квадратный метр.
Обследования показали, что после обработки на обеих сторонах отмечаются личинки итальянского пруса в единичном экземпляре. Заселенная площадь не отмечается. Аналогичная картина наблюдается на сопредельных территориях Волгоградской области и Калмыкии, Саратовской области. Личинок саранчовых после обработки здесь не выявлено.
Реклама
Лишенный лицензии полигон ТКО под Волгоградом работает по-прежнему07.07.2020 19:54
Экология 07.07.2020 19:54
Запрет на лесные прогулки продлили в Волгоградской области07.07.2020 09:20
Экология 07.07.2020 09:20
Режим повышенной готовности объявлен в четырех районах Волгоградской области06.07.2020 17:17
Экология 06.07.2020 17:17
Инцидент с газом в Астраханской области выявил бардак с мониторингом атмосферы03.07.2020 16:09
Экология 03.07.2020 16:09
После 111 дней половодья для Волжской ГЭС наступило лето03.07.2020 14:19
Экология 03.07.2020 14:19
В Волгоградской области неожиданно возник дефицит «чистильщиков»30.06.2020 21:22
Экология 30.06.2020 21:22
Расплодившихся под Волгоградом змей жестоко убивают люди29.06.2020 18:02
Экология 29.06.2020 18:02
Апокалипсис по-городищенски: под Волгоградом нечем дышать из-за тлеющей свалки28.06.2020 14:19
Экология 28.06.2020 14:19
В проблемном районе Волгоградской области разгорелся новый экологический конфликт28.06.2020 12:49
Экология 28.06.2020 12:49
Зуйки в Волгоградской области стали целью экспедиции26.06.2020 22:17
Экология 26.06.2020 22:17
На водопой в Волгоградскую область из Казахстана пришли 5 тысяч редких антилоп23.06.2020 12:22
Экология 23.06.2020 12:22
"Такого не было 20 лет": в дубравах Волгоградской области поселился опасный вредитель22.06.2020 16:57
Экология 22.06.2020 16:57
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской области19.06.2020 16:56
Экология 19.06.2020 16:56
Дикие орхидеи обнаружены в природном парке под Волгоградом17.06.2020 18:14
Экология 17.06.2020 18:14
В Волгоградской области дают бой клещам и комарам14.06.2020 17:02
Экология 14.06.2020 17:02
Реклама