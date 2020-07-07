Бывшие коллеги сотрудника «Роскосмоса» шокированы его задержанием





Советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос», бывший журналист ИД «Коммерсант» и газеты «Ведомости» Иван Сафронов задержан сегодня ФСБ России. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, предполагается, что Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»).

Для некоторых сотрудников СМИ случившееся стало шоком. «Ваня очень порядочный человек, настоящий патриот, и превосходный журналист. Знаю его давно. Это бред какой-то», - написал на своей странице в соцсети известный волгоградский фотограф Геннадий Гуляев, в свое время трудившийся в ИД «Коммерсант».







