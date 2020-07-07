Экономика

Отличное начало карьеры: молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили перспективные научные проекты

Экономика 07.07.2020 14:17 Новости компаний
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07.07.2020 14:17 Новости компаний


На Гремячинском горно-обогатительном комбинате состоялась юбилейная 10-я научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, научно-технические конференции – обязательная и очень важная часть большой программы по поддержке и развитию талантов молодого поколения сотрудников АО МХК «ЕвроХим», которая реализуется для обеспечения динамично развивающихся предприятий компании профессиональными кадрами.
Деятельность по профессиональной подготовке специалистов ведет специально созданный на предприятии Учебный центр, в котором юные котельниковцы, проявившие способности в профильных для предприятия предметах, могут получить направление на обучение в лучших высших учебных заведениях страны.
По завершении обучения в вузе молодежь приходит на предприятие. За новичками закрепляется статус «Молодого специалиста», который предоставляет ряд стартовых преимуществ. Например, молодые специалисты активно участвуют в общественной работе, посещают семинары, конференции и Слеты молодых специалистов, имеют дополнительные преимущества при приобретении жилья по действующей на предприятии льготной корпоративной ипотечной программе, при помощи старших коллег занимаются научно-исследовательской работой. Свои проекты, в которых молодые специалисты предлагают модернизаторские или рационализаторские решения наиболее интересных для них аспектов производства, они готовят при помощи наставников, руководителей и старших коллег. 
Защита проектов осуществляется во время ежегодных научно-технических конференций. В состав жюри входят директора по направлениям, главный инженер и другие руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия». Победители региональных НТК представляют свои работы на итоговом корпоративном этапе. 
В конференции-2020 на Гремячинском ГОКе приняли участие 18 сотрудников из различных подразделений предприятия. Молодые специалисты представили на суд жюри работы, в которых они исследовали производственные процессы рудника, сильвинитовой обогатительной фабрики.
В частности, в своих проектах ребята изучили систему пылеподавления, предложили использовать пустую породу для стабилизации грунта под дорогами, рассмотрели способы повышения эффективности ведения буровзрывных работ в руднике, усовершенствования методов аналитического контроля производства калийных удобрений, модернизации теплоэнергетического оборудования.
По итогам выступления экспертным жюри было решено присудить первое место молодым специалистам Антону Пащенко и Ивану Григорьеву. Второе место заняла Екатерина Попова, третье место у Владимира Гончарова. Особый приз жюри и ценные подарки вручены молодым специалистам Ирине Ошкиной, Никите Куприянову, Александру Яикову.
Молодые специалисты разработали очень перспективные и интересные проекты, поэтому жюри решено отметить заслуги наставников, под руководством которых ребята занимались исследованиями, - Ивана Манаки, Сергея Понкратова, Натальи Здобновой и Бекбулата Тимирханова. 
Председатель жюри – главный инженер технической дирекции ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Илья Поляков отметил высокий уровень подготовки проектов и организации мероприятия. 
Именно с этим связана главная интрига НТК-2020 на Гремячинском ГОКе, которая разрешится в ближайшее время. Так как жюри единогласно присудили первое место сразу двум проектам, то вскоре состоится «гран-при», чтобы определить, кто именно из ребят будет представлять работу на Слете молодых специалистов, куда съедутся лучшие молодые исследователи со всех предприятий компании «ЕвроХим». 

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