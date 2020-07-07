



Группу лиц, которая производила незаконный вылов водных биоресурсов из реки Хопер, задержали с поличным сотрудники Росрыболовства, УФСБ России по Волгоградской области и отдела полиции МО МВД "Урюпинский". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, браконьеров поймали недалеко от хутора Петровский Урюпинского района Волгоградской области. Они ловили рыбу с помощью надувной лодки и электролова, что запрещено.





Преступным путем трое браконьеров успели добыть 10 экземпляров сазана, 16 судака, 2 жереха, 2 щуки, 3 леща, 2 подуста, 44 карася, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 78830 рублей. Выловленная рыба, лодка, электролов и автомобиль, на котором прибыли нарушители закона, изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Проводятся следственные действия.



