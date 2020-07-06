









Столкновение многотонного автомобиля «DAF» с легковушкой «Kia Ceed» произошло сегодня в Волгограде, по предварительным данным, из-за неработающих тормозов у грузовика. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД.

ДТП, которое чудом обошлось без погибших, случилось около 17:00 в Краснооктябрьском районе Волгограда на Третьей продольной магистрали. Огромная фура выехала на встречную полосу и подмяла под себя легковушку.





По словам 46-летнего водителя фуры, при спуске на автомобиле заклинило тормоза, в результате чего прицеп начал складываться и неуправляемый грузовик вынесло на «встречку».





Также он сообщил, что когда выезжал с базы, тормозная система была в порядке.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки были доставлены с различными травмами в больницу. На данном участке дороги сразу образовался затор. Пять экипажей городской ГАИ были направлены к месту аварии для восстановления движения.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и эксперты — автотехники, которым предстоит установить точные обстоятельства, ставшие причиной столкновения.



