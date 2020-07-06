Сбербанк рассказал о перспективах развития аграрной отрасли





Поволжский банк Сбербанка провел онлайн-форум для представителей агропромышленного комплекса (АПК) «Обзор и перспективы отрасли». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, мероприятие собрало свыше 450 участников с 7 регионов России. На форуме обсудили перспективы развития АПК, состояние рынка, применение цифровых технологий в растениеводстве и животноводстве, вопросы кредитования и потенциала рынков АПК.

В приветственном слове председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко отметил, что сегодня с территориальным банком сотрудничают более 18,5 тысячи клиентов АПК, из которых 17,5 тысячи – это представители малого и микробизнеса. Он также сделал упор на важности цифровизации процессов, которые помогут в повышении эффективности предприятий.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сегодня мы наблюдаем превращение АПК в высокотехнологичную, конкурентоспособную отрасль национальной экономики. Искусственный интеллект позволяет предприятиям перейти на принципиально новый уровень развития. Поэтому мы сделали наш форум максимально наполненным практическими наработками и примерами цифровизации процессов».

С аналитическим обзором отрасли выступила исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор, в частности, она отметила, что в сезоне 19/20 гг. мощности переработки подсолнечника выросли на 10% до 17,3 млн т., и сезоне 20/21 инерционный рост продолжится. Негативный тренд переломило и потребление молока: по итогам 2019 года производство сырого молока выросло до 31,3 млн т. (+2,4% г/г) и впервые с 2012 года подушевое потребление продукта продемонстрировало положительную динамику и выросло до 233 кг (+2,2% г/г).

В своем выступлении Татьяна также рассказала, что, несмотря на пандемию, в отрасли АПК Сбербанк придерживается стратегии «наращивания» и особый фокус делает на финансирование проектов, ориентированных на экспорт, модернизацию производственных мощностей, сделки M&A, и проектов по созданию дополнительных переделов вертикально-интегрированных холдингов (логистика, хранение). Что касается кредитного портфеля Сбербанка в целом по стране, то доля АПК в нем составляет 9%, а общий объем портфеля отрасли вырос с 700 млрд рублей в 2017 году до 1200 млрд рублей в 2020 году.

На форуме также выступили Роман Некрасов – руководитель департамента растениеводства МСХ РФ, Владимир Новоженов — бизнес-аналитик SberCloud, Станислав Варич — вице-президент по стратегическому финансированию ГК «Дамате», Ирина Логачева — генеральный директор ООО Компания «БИО-ТОН» и представитель компании Cognitive Pilot.

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