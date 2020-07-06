В Волгограде легковушку расплющило под многотонным грузовиком (ВИДЕО)

Происшествия 06.07.2020 17:47
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06.07.2020 17:47
Жуткое ДТП с участием легковушки и фуры произошло сегодня днем на Третьей Продольной магистрали в районе птицефабрики. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, автомобиль «Kia» под прессом многотонника превратился в груду искореженного металла. По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 46-летний водитель грузового автомобиля "Даф", следуя по 3-й продольной магистрали, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Киа". Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. На месте аварии работают 5 экипажей городской ГИБДД и следственно-оперативная группа.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
Видео: Владимир Трошин.
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