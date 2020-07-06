Экология

Режим повышенной готовности объявлен в четырех районах Волгоградской области

Экология 06.07.2020 17:17
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06.07.2020 17:17


Из-за нашествия саранчи режим повышенной готовности объявлен в Николаевском, Светлоярском, Городищенском и Палласовском районах Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Россельхозцентра России.
Ранее, напомним, на территориях Ленинского, Среднеахтубинского, Камышинского и Быковского районов была объявлена угроза возникновения ЧС по саранчовым вредителям.
Всего в регионе было обследовано 324,42 тыс. га на выявление саранчовых вредителей. Были зафиксированы личинки стадных саранчовых на площади 45,78 тыс. га, численность личинок достигала в среднем 66 экземпляров на один квадратный метр, максимальная численность – 300 экземпляров обнаружена на площади 0,10 тыс. га.
Обработки против саранчи проведены на площади 36,90 тыс. га. Было задействовано 80 единиц техники, из них 5 авибортов.

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