Расследования 06.07.2020 13:46
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06.07.2020 13:46
В ходе расследования дела о смерти в фонтане 9-летней девочки следователями Котовского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Волгоградской области проведен дополнительный осмотр места происшествия – чаши фонтана, а также обеспечивающего его работу электрооборудования. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в ходе осмотра электрооборудования с применением криминалистической техники обнаружены признаки короткого замыкания в фонтанном наносе, свидетельствующие о разрыве электрической цепи и утечки тока. На щитке электропитания при этом обнаружены следы нарушения резиновой изоляции и оголения электропроводов.
Электрооборудование фонтана изъято для направления на экспертное исследование.
Напомним, 5 июля около 17 часов дня 9-летняя девочка совместно со своей подругой отдыхала в центральном парке станицы Березовская Даниловского района. Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током. От полученного повреждения девочка скончалась.
Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к гибели ребенка.
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