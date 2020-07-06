В Волгограде арестовали организаторов сети подпольных игровых клубов

Расследования 06.07.2020 12:57
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06.07.2020 12:57
Заключены под стражу по ходатайству следствия трое организаторов незаконного игорного бизнеса, задержанные в ходе масштабной спецоперации силовиков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, Центральный районный суд еще в отношении 5 лиц избрал меры пресечения в виде запрета определенных действий. Всего же 14 фигурантам по ранее возбужденным уголовным делам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой).
Напомним, 3 июля следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области во взаимодействии с оперативными службами областного ГУ МВД России была пресечена деятельность нескольких игорных заведений, осуществлявших свою деятельность на территории Волгограда. В операции принято участие около 300 силовиков.
Установлено, что подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы. Действовали они в условиях строгой конспирации. В результате проведенных обысков по местам жительства, временного пребывания, а также в самих нелегальных заведениях обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, денежные средства, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
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