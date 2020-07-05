



Среди заразившихся коронавирусной инфекцией за истекшие сутки в Волгоградской области оказались 2 ребенка первого года жизни; 2 ребенка от 1 до 6 лет; 3 ребенка от 7 до 14 лет; 1 подросток от 15 до 17 лет; 10 человек от 18 до 29 лет; 28 жителей от 30 до 49 лет; 33 жителя от 50 до 64 лет; 16 человек – старше 65-ти лет.



«2 случая – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из Москвы; 30 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией; в 63 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью», - сообщили ИА «Высота 102» в областном оперативном штабе.

