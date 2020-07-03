Экология

Инцидент с газом в Астраханской области выявил бардак с мониторингом атмосферы

Экология 03.07.2020 16:09
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03.07.2020 16:09


На отсутствие эффективного мониторинга за состоянием и качеством атмосферного воздуха на территории Астраханской области обратило внимание Межрегиональное управление Росприроднадзора  по Астраханской и Волгоградской областям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в адрес губернатора Игоря Бабушкина направлено соответствующее письмо.
По информации надзорного органа, в декабре 2019 года на телефон экстренной службы 112 поступали массовые обращения граждан, проживающих в Астрахани и Красноярском районе Астраханской области, на наличие запаха газа и сероводорода, несвойственного атмосферному воздуху. Расследование привело к  ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Установлено, что на скважине 4450 УППГ-4 произошло нарушение герметичности сварного стыка приварки фитинга клапана. Возникшая нештатная ситуация повлекла аварийное загрязнение атмосферного воздуха и земли.
Общая сумма наложенных на ООО «Газпром добыча Астрахань» штрафов составила 80 000 рублей. Размер вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, составил более 90 тысяч рублей. 
Кроме того, Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сделан вывод о том, что в настоящее время на территории Астраханской области отсутствует эффективная система государственного мониторинга, позволяющая оперативно реагировать на изменение качества атмосферного воздуха и выявлять причинно-следственные связи между загрязнением и его источником для принятия мер реагирования.

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