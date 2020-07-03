Экология 03.07.2020 16:09
0
03.07.2020 16:09
На отсутствие эффективного мониторинга за состоянием и качеством атмосферного воздуха на территории Астраханской области обратило внимание Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в адрес губернатора Игоря Бабушкина направлено соответствующее письмо.
По информации надзорного органа, в декабре 2019 года на телефон экстренной службы 112 поступали массовые обращения граждан, проживающих в Астрахани и Красноярском районе Астраханской области, на наличие запаха газа и сероводорода, несвойственного атмосферному воздуху. Расследование привело к ООО «Газпром добыча Астрахань».
Установлено, что на скважине 4450 УППГ-4 произошло нарушение герметичности сварного стыка приварки фитинга клапана. Возникшая нештатная ситуация повлекла аварийное загрязнение атмосферного воздуха и земли.
Общая сумма наложенных на ООО «Газпром добыча Астрахань» штрафов составила 80 000 рублей. Размер вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, составил более 90 тысяч рублей.
Кроме того, Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сделан вывод о том, что в настоящее время на территории Астраханской области отсутствует эффективная система государственного мониторинга, позволяющая оперативно реагировать на изменение качества атмосферного воздуха и выявлять причинно-следственные связи между загрязнением и его источником для принятия мер реагирования.
Реклама
После 111 дней половодья для Волжской ГЭС наступило лето03.07.2020 14:19
Экология 03.07.2020 14:19
«Не раздавишь»: глава поселения вызвал на «дуэль» главу района Волгоградской области03.07.2020 13:19
Экология 03.07.2020 13:19
В Волгоградской области неожиданно возник дефицит «чистильщиков»01.07.2020 21:22
Экология 01.07.2020 21:22
Расплодившихся под Волгоградом змей жестоко убивают люди29.06.2020 18:02
Экология 29.06.2020 18:02
Апокалипсис по-городищенски: под Волгоградом нечем дышать из-за тлеющей свалки28.06.2020 14:19
Экология 28.06.2020 14:19
В проблемном районе Волгоградской области разгорелся новый экологический конфликт28.06.2020 12:49
Экология 28.06.2020 12:49
Зуйки в Волгоградской области стали целью экспедиции26.06.2020 22:17
Экология 26.06.2020 22:17
На водопой в Волгоградскую область из Казахстана пришли 5 тысяч редких антилоп23.06.2020 12:22
Экология 23.06.2020 12:22
"Такого не было 20 лет": в дубравах Волгоградской области поселился опасный вредитель22.06.2020 16:57
Экология 22.06.2020 16:57
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской области19.06.2020 16:56
Экология 19.06.2020 16:56
Дикие орхидеи обнаружены в природном парке под Волгоградом17.06.2020 18:14
Экология 17.06.2020 18:14
В Волгоградской области дают бой клещам и комарам14.06.2020 17:02
Экология 14.06.2020 17:02
В адскую жару в Волгоградской области жителей не пустят в лес14.06.2020 12:24
Экология 14.06.2020 12:24
Роспотребнадзор назвал неблагополучные по экологии районы Волгоградской области14.06.2020 10:47
Экология 14.06.2020 10:47
На улицу Родниковую в Волгограде надвигается помойка13.06.2020 13:55
Экология 13.06.2020 13:55
Реклама