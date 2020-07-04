Иномарку с креплениями для детских кресел вузу Волгограда пригонят из Санкт-Петербурга

Общество 04.07.2020 09:05
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04.07.2020 09:05
Волгоградский государственный технический университет определился с поставщиком респектабельного автомобиля белого цвета. Volkswagen Passat в комплектации «Business» или его эквивалент вуз приобретет у компании из Санкт-Петербурга «Флит Ап». Единственный участник закупки снизил стартовую цену всего на три тысячи рублей. В итоге, стоимость машины составит 2 млн 439 тысяч рублей.
Университет затребовал от поставщика наличие в авто ряда дополнительных опций. Это камера заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя, парковки спереди и сзади, рукоятка рычага коробки передач и обтянутый кожей руль и фоновая подсветка интерьера. Боковые зеркала непременно должны быть с электроприводом и подогревом, а также с автозатемнением со стороны водителя. Кроме того, салон машины был оснащен установочными местами для крепления двух детских кресел.
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