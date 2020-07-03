В Волгоградской области у COVID-19 передышка на плато

Общество 03.07.2020 11:59
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03.07.2020 11:59
89 фактов заболевания коронавирусом выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, новых смертельных случаев не зафиксировано.
Общее количество зараженных в Волгоградской области с начала пандемии составило 6597 человек, из которых 3173 выздоровели. 41 житель региона скончался.
Накануне число заболевших в области было аналогичным (89). 30 июня и 1 июля выявили 95 и 92 новых случая соответственно.
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