В Волгоградской области из ружья депутата выстрелили в подростка

Расследования 04.07.2020 20:32
0
04.07.2020 20:32
Депутат Завязненского сельского поселения Киквидзенского района Волгоградской области Григорий Бойченко стал виновником трагедии, которая едва не закончилась гибелью подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Киквидзенского района, Григорий Бойченко являлся владельцем охотничьего оружия, которое хранил дома в сейфе. Однако ключи от сейфа находились на виду у всех членов семьи. Но, как известно, даже незаряженное ружье стреляет хотя бы раз в год. 1 февраля этого года 15-летний сын депутата открыл сейф, взял ружье, зарядив его патроном 16 калибра и по неосторожности выстрелил в своего 17-летнего товарища, который пришел к нему в гости и прилег на диване. Мальчик получил тяжелые травмы в виде множественных открытых ран головы и травматического шока. Григорий Бойченко был осужден по ч.1. ст. 224 УК РФ – за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия. Депутату сельского поселения назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием от заработка 10% в доход государства. Ружье конфисковано. Приговор суда вступил в законную силу.
Реклама
300 силовиков Волгограда привлекли к облаве на криминальный бизнес04.07.2020 15:48
Расследования 04.07.2020 15:48
Операция «Путина» завершилась в Волгоградской области 109 уголовными делами04.07.2020 11:48
Расследования 04.07.2020 11:48
В Волгограде дело об убийстве подростка на улице дошло до суда03.07.2020 17:08
Расследования 03.07.2020 17:08
В Волгограде директор стройфирмы гасил долги за счет налогов03.07.2020 16:39
Расследования 03.07.2020 16:39
Приговор экс-судье за неправосудные решения вынесли в Волгоградской области03.07.2020 15:50
Расследования 03.07.2020 15:50
В Волгограде осудят задержанного с героином иностранца03.07.2020 14:23
Расследования 03.07.2020 14:23
В Волгограде разыскивают коварную продавщицу мёда03.07.2020 12:20
Расследования 03.07.2020 12:20
«Нас мучили до ночи»: в Волгограде запретили рекламу скандального автосалона после жалоб обманутых покупателей02.07.2020 20:26
Расследования 02.07.2020 20:26
В Волгоградской области за убийство лося двоим приятелям-браконьерам грозит тюрьма02.07.2020 14:44
Расследования 02.07.2020 14:44
В Волгоградский области сержант придушил и бросил рядового через бедро30.06.2020 21:47
Расследования 30.06.2020 21:47
В Волгоградской области за разврат в бане арестовали директора фирмы30.06.2020 12:45
Расследования 30.06.2020 12:45
В Волгограде две риэлтерши сели за обман 77 клиентов под прикрытием "чиновника"30.06.2020 12:31
Расследования 30.06.2020 12:31
Волгоградских чиновников заставили выделить инвалиду жилье с пандусом29.06.2020 11:57
Расследования 29.06.2020 11:57
Трое менеджеров из Саратова программировали АЗС в Волгограде на недолив бензина27.06.2020 12:46
Расследования 27.06.2020 12:46
Волгоградец украл у приятеля грузовик, чтобы продать по частям26.06.2020 13:16
Расследования 26.06.2020 13:16
Реклама