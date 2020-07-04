В Волгоградской области из ружья депутата выстрелили в подростка





Депутат Завязненского сельского поселения Киквидзенского района Волгоградской области Григорий Бойченко стал виновником трагедии, которая едва не закончилась гибелью подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Киквидзенского района, Григорий Бойченко являлся владельцем охотничьего оружия, которое хранил дома в сейфе. Однако ключи от сейфа находились на виду у всех членов семьи. Но, как известно, даже незаряженное ружье стреляет хотя бы раз в год. 1 февраля этого года 15-летний сын депутата открыл сейф, взял ружье, зарядив его патроном 16 калибра и по неосторожности выстрелил в своего 17-летнего товарища, который пришел к нему в гости и прилег на диване. Мальчик получил тяжелые травмы в виде множественных открытых ран головы и травматического шока. Григорий Бойченко был осужден по ч.1. ст. 224 УК РФ – за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия. Депутату сельского поселения назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием от заработка 10% в доход государства. Ружье конфисковано. Приговор суда вступил в законную силу.



