Свыше 80% участников голосования в Волгоградской области поддержали поправки в Конституцию

Общество 01.07.2020 23:20
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01.07.2020 23:20
В Волгоградской области по итогам обработки 61,26% протоколов УИК за поправки в Конституцию РФ проголосовало 83,18% избирателей, принявших участие в голосовании. Как сообщили ИА "Высота 102" в облизбиркоме, против выступили 16,08% участников голосования.
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