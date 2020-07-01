В Волгограде маршрутки открыли сезон ДТП после самоизоляции





Авария с участием пассажирской маршрутки произошла накануне вечером в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, виновником ДТП стал 52-летний водитель автомобиля «Hyundai», который не предоставил преимущество движения маршрутному такси «Ford Transit», следовавшему по маршруту №160.

Столкновение произошло на пересечении ул. Г.Тулы с ул. Н. Отрады. В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали в больницу с травмой головы и ушибами.



