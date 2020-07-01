В Волгограде маршрутки открыли сезон ДТП после самоизоляции

Происшествия 01.07.2020 09:59
0
01.07.2020 09:59
Авария с участием пассажирской маршрутки произошла накануне вечером в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, виновником ДТП стал 52-летний водитель автомобиля «Hyundai», который не предоставил преимущество движения маршрутному такси «Ford Transit», следовавшему по маршруту №160.
Столкновение произошло на пересечении ул. Г.Тулы с ул. Н. Отрады. В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали в больницу с травмой головы и ушибами.
Реклама
В Волгограде ограбили федерального судью01.07.2020 11:01
Происшествия 01.07.2020 11:01
10-летний Вова пропал без вести в Краснооктябрьском районе Волгограда01.07.2020 10:01
Происшествия 01.07.2020 10:01
Две фуры столкнулись на трассе «Волгоград-Москва»01.07.2020 09:51
Происшествия 01.07.2020 09:51
В Волгоградской области молодая селянка прописала в своем жилище 29 иностранцев30.06.2020 15:55
Происшествия 30.06.2020 15:55
Волгоградец на краденые деньги одарил любимых женщин золотом30.06.2020 14:54
Происшествия 30.06.2020 14:54
Под Волгоградом компания молодежи ночью попала в ДТП с такси30.06.2020 10:28
Происшествия 30.06.2020 10:28
На юге Волгограда сгорел автобус30.06.2020 09:45
Происшествия 30.06.2020 09:45
Под Волгоградом водитель BMW подставил легковушку под удар29.06.2020 10:27
Происшествия 29.06.2020 10:27
В Волгограде этническая группа поставила на поток незаконную легализацию мигрантов29.06.2020 09:53
Происшествия 29.06.2020 09:53
Силовики в Волгоградской области разоружили сторожа28.06.2020 13:15
Происшествия 28.06.2020 13:15
В Волгоградской области «Камаз» перевернулся в чистом поле28.06.2020 10:43
Происшествия 28.06.2020 10:43
Под Волгоградом полыхает незаконная свалка27.06.2020 12:08
Происшествия 27.06.2020 12:08
В Волгоградской области помощница пенсионера опустошила его карту27.06.2020 11:42
Происшествия 27.06.2020 11:42
В Волгоградской области мать спасла младенца в ДТП27.06.2020 10:20
Происшествия 27.06.2020 10:20
В речке нашли тело пропавшего жителя Волгоградской области27.06.2020 09:33
Происшествия 27.06.2020 09:33
Реклама