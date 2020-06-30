В Волгограде появились патриотичные столбы





Накануне заключительного дня общероссийского голосования по Конституции в Волгограде появились столбы, окрашенные в цвета российского флага. Как сообщает ИА «Высота 102», бетонные опоры линий электропередачи в стиле «триколор», в частности, замечены на улице Двинской – напротив дома № 8 в Центральном районе.





Местные жители заверили, что только рады преображению придомовой территории, так как очень любят Россию и довольны работой местного дворника – именно этой трудолюбивой и добросовестной женщине приписывают авторство нового патриотичного дизайна столбов.

