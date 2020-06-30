В Волгограде появились патриотичные столбы

Общество 30.06.2020 19:31
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30.06.2020 19:31
Накануне заключительного дня общероссийского голосования по Конституции в Волгограде появились столбы, окрашенные в цвета российского флага. Как сообщает ИА «Высота 102», бетонные опоры линий электропередачи в стиле «триколор», в частности, замечены на улице Двинской – напротив дома № 8 в Центральном районе.
Местные жители заверили, что только рады преображению придомовой территории, так как очень любят Россию и довольны работой местного дворника – именно этой трудолюбивой и добросовестной женщине приписывают авторство нового патриотичного дизайна столбов.
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