



Волгоградцы стали жаловаться на неполные выплаты пособий, назначенных им как безработным. Об этом рассказали ИА «Высота 102» жители Советского и Ворошиловского районов. «Работу я потеряла еще в марте, обрадовалась, когда узнала, что мне назначили максимальное пособие по безработице – 12 тысяч 130 рублей, - рассказывает Галина. – Но не было ни одного месяца, чтобы я получила полное пособие. Обычно платили двумя частями, в итоговой сумме никогда не выходило 12130 рублей. В июне вообще заплатили только 5 тысяч. В центре занятости мне должны в общей сложности около 10 тысяч рублей за это время. По какой схеме они переводят деньги, совершенно непонятно. Пробовала уточнить у своего куратора, но внятных ответов не получила».

Житель Советского района Волгограда Антон был признан безработным в начале июня, ему тоже назначили максимальное пособие – 12130 рублей. Но в июне он получил лишь чуть меньше 3 тысяч рублей. «В районном центре занятости мне сказали, что остальные деньги я получу, когда в начале июля мне надо будет подтверждать свой статус. Видимо, там реально думают, что взрослый мужчина может прожить на 3 тысячи в месяц. На самом деле я живу ниже плинтуса – не могу даже за коммуналку заплатить», - рассказывает мужчина.

Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, социальная выплата в виде пособия по безработице выплачивается гражданам за счет федеральных средств, которые поступают в региональный бюджет в виде субвенции. Субвенция имеет целевое назначение, использовать ее не по назначению запрещается. Финансирование данных расходов осуществляется облкомфином регулярно и в оперативном порядке.

В комитете по труду и занятости населения Волгоградской области уточнили, что для осуществления выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы, а также для осуществления дополнительных выплат безработным родителям на несовершеннолетних детей в бюджет региона доведены необходимые средства, финансирование заявок на оплату расходов осуществляется своевременно. Для оперативного решения вопросов сферы занятости населения в облкомтруде в круглосуточном режиме работает телефон "горячей линии" (30-95-00), вопросы решаются в индивидуальном порядке, заверили в ведомстве.

Фото из архива ИА "Высота 102".