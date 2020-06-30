Борьба с коррупцией

В Волгоградской области бывший замглавы Жирновска идет под суд за взятку

Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
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30.06.2020 14:54


Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о получении взятки бывшим заместителем главы администрации Жирновского городского поселения, сообщает ИА "Высота 102".
По информации старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, сегодня прокурор Жирновского района Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Жирновского городского поселения. Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично в виде денег за незаконное бездействие, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Жирновского района Волгоградской области. Напомним, о задержании чиновника по подозрению в коррупции стало известно 7 мая текущего года.
Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый, зная о том, что один из местных фермеров обрабатывает земельный участок площадью 250 га без правоустанавливающих документов, потребовал от последнего передачи денег за непринятие мер по факту самовольного занятия земельного участка. 
Передача денежных средств осуществлялась по частям. Всего за 2018 - 2019 гг чиновник получил таким способом порядка 250 тысяч рублей. 
Расследование уголовного дела проводилось Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.
Как ранее сообщало информагентство, в получении взятки обвиняется заместитель главы города Жирновска Михаил Рябов.

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