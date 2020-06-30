Федеральные новости

Владимир Путин обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала

Федеральные новости 30.06.2020 14:56
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30.06.2020 14:56


Сегодня в Тверской области открыт памятник советским солдатам, сражавшимся под Ржевом во время Великой Отечественной войны. Мемориал создан на народные пожертвования и возведен на месте ожесточенных боев, проходивших в 1942 - 1943 годах. Как сообщает ИА «Высота 102», после церемонии открытия президент России Владимир Путин обратился к гражданам, подчеркнув, что считает это необходимым накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию страны.
«Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам.  Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает, прежде всего, о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это - правда и справедливость, это -уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это - семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в Основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.
Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков», - сказал глава государства. 
Владимир Путин отметил, что обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при одобрении и поддержке граждан.
«Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный», - сказал президент.
Фото kremlin.ru

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