Третью неделю нет теста: жительница Волгограда не может выйти из больницы после пневмонии

«Наши врачи - герои, я им безмерно благодарна. Здесь прекрасный персонал и лечение было прекрасное», - рассказала сегодня ИА «Высота 102» пациентка городской клинической больницы №1 в Кировском районе Ольга Резниченко. Еще 13 июня женщина попала к медикам с двусторонней пневмонией легких, 15 июня у нее был взят тест на COVID-19. За время ожидания результатов Ольга, по ее словам, успела выздороветь и сейчас находится в больнице, изнывая от желания вернуться домой. «У меня уже почти две недели нет температуры. Лечения с пятницы не получаю. Будучи здоровым человеком, я вынуждена находиться в больничной палате, контактировать с вновь поступающими людьми. По всей видимости, врачи не могут меня выписать, потому что нет результатов теста. А он затерялся в какой-то лаборатории. Мои попытки что-либо выяснить, позвонить на горячую линию, в Роспотребнадзор заканчиваются ничем», - рассказывает Ольга Резниченко.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102» дали пояснение по ситуации: «Ольга Резниченко поступила с двусторонней пневмонией легких. 1-й тест на COVID-19 был отрицательный. По результатам КТ динамика положительная, но терапию необходимо продолжать, так как пневмония не разрешилась. О выписке говорить рано». Судьбу затерявшегося теста на коронавирус выяснить не удалось. По имеющимся данным, анализы направляются в волгоградский центр гигиены и эпидемиологии.



