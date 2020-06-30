Уже 39: две новые смерти от коронавируса подтверждены в Волгоградской области

Здравоохранение 30.06.2020 11:40
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30.06.2020 11:40
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались два человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 95 жителей региона. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Общее число подтвержденных от коронавируса летальных случаев регионе выросло до 39.
Всего в Волгоградской области с начала пандемии коронавирусом заболели 6327 человек, из которых на данный момент выздоровели 2905.
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