В два пострадавших от гидроудара района Волгограда должна прийти вода





Холодное водоснабжение потребителей в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда удалось восстановить путем перераспределения ресурса на два других водовода. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявили в компании «Концессии водоснабжения», которая ликвидирует в Волгограде крупную коммунальную аварию.

Напомним, сегодня утром произошел перепад напряжения на линиях энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Перепад напряжения вызвал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища.

Станция производительностью 285,7 тыс. м3/сутки обеспечивает подачу воды в северную (Тракторозаводский, Краснооктябрьский районы) и западную часть города (Дзержинский район). Возникший гидроудар привел к технологическим нарушениям на двух из шести водоводов технической воды диаметром 750 и 1200 мм.



