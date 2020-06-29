В два пострадавших от гидроудара района Волгограда должна прийти вода

Общество 29.06.2020 19:56
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29.06.2020 19:56
Холодное водоснабжение потребителей в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда удалось восстановить путем перераспределения ресурса на два других водовода. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявили в компании «Концессии водоснабжения», которая ликвидирует в Волгограде крупную коммунальную аварию.
Напомним, сегодня утром произошел перепад напряжения на линиях энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Перепад напряжения вызвал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища.
Станция производительностью 285,7 тыс. м3/сутки обеспечивает подачу воды в северную (Тракторозаводский, Краснооктябрьский районы) и западную часть города (Дзержинский район). Возникший гидроудар привел к технологическим нарушениям на двух из шести водоводов технической воды диаметром 750 и 1200 мм.
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