Экономика

Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банке

Экономика 29.06.2020 15:59
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29.06.2020 15:59


В интернет-банке и мобильном приложении для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» стала доступна функция формирования и выставления счёта, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. 
Новый сервис буквально позволит в любую минуту из любой точки мира выставить счет партнеру, выбрав канал или способ доставки – на e-mail или в формате PDF-файла для скачивания. Счет можно оплатить, отсканировав QR-код. Данные вносятся в платежку автоматически. Если счет выставлен клиенту банка «Открытие», он его увидит в ленте операций и сможет оплатить в один клик. Кроме того, предприниматели смогут создавать шаблоны документов, просматривать историю, а также сами получать счета на плату. 
Воспользоваться сервисом очень просто. Для формирования счёта на оплату клиенту нужно выбрать получателя, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счёту. Сформированный счёт можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.
В ближайших планах банка – дальнейшее расширение функционала работы со счетами, а также разработка удобных и интуитивно понятных инструментов для анализа расходов и доходов компании, чтобы клиент мог делать выводы и строить планы по развитию своего бизнеса. Клиенты смогут просматривать статусы счетов и в режиме онлайн отслеживать, какие из них оплачены, а какие - нет.
«Банк «Открытие» активно развивает дистанционный банкинг для предпринимателей. Сегодня это основной канал доступа ко всем банковским продуктам, операциям и сервисам, которые необходимы для ведения всей операционной деятельности без привязки к офису. Мы рады предложить новый онлайн-сервис по выставлению счетов, который в значительной степени сэкономит время наших клиентов», - комментирует управляющий директор управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Надежда Дубикова.
Сервис бесплатный и доступен всем пользователям «Бизнес-Портала»

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