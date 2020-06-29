



В интернет-банке и мобильном приложении для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» стала доступна функция формирования и выставления счёта, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Новый сервис буквально позволит в любую минуту из любой точки мира выставить счет партнеру, выбрав канал или способ доставки – на e-mail или в формате PDF-файла для скачивания. Счет можно оплатить, отсканировав QR-код. Данные вносятся в платежку автоматически. Если счет выставлен клиенту банка «Открытие», он его увидит в ленте операций и сможет оплатить в один клик. Кроме того, предприниматели смогут создавать шаблоны документов, просматривать историю, а также сами получать счета на плату.

Воспользоваться сервисом очень просто. Для формирования счёта на оплату клиенту нужно выбрать получателя, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счёту. Сформированный счёт можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.

В ближайших планах банка – дальнейшее расширение функционала работы со счетами, а также разработка удобных и интуитивно понятных инструментов для анализа расходов и доходов компании, чтобы клиент мог делать выводы и строить планы по развитию своего бизнеса. Клиенты смогут просматривать статусы счетов и в режиме онлайн отслеживать, какие из них оплачены, а какие - нет.

«Банк «Открытие» активно развивает дистанционный банкинг для предпринимателей. Сегодня это основной канал доступа ко всем банковским продуктам, операциям и сервисам, которые необходимы для ведения всей операционной деятельности без привязки к офису. Мы рады предложить новый онлайн-сервис по выставлению счетов, который в значительной степени сэкономит время наших клиентов», - комментирует управляющий директор управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Надежда Дубикова.

Сервис бесплатный и доступен всем пользователям «Бизнес-Портала»