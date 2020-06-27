Под Волгоградом полыхает незаконная свалка

Происшествия 27.06.2020 12:08
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27.06.2020 12:08
Одна из многочисленных несанкционированных свалок полыхает в Городищенском районе Волгоградской области. Черный дым виден из многих районов регионального центра. Как сообщает ИА «Высота 102», огонь стремительно распространяется по территории недалеко от магниевого завода. Горит мусор глубокого залегания. На месте находятся пожарные расчеты, также замечены сотрудники районной администрации. Именно орган исполнительной власти должен контролировать ситуацию с незаконными свалками.
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