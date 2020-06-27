Центральный и Ворошиловский районы Волгограда свяжет живописная тропа

Общество 27.06.2020 12:11
0
27.06.2020 12:11
Дизайн-проект экотропы создают архитекторы в рамках концепции обустройства второй очереди поймы реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, предусмотреть создание удобной пешеходной связи между Ворошиловским и Центральным районом по аналогии с первой очередью поймы специалистам предложили волгоградские студенты.
Экологическая тропа будет вписана в существующий природный ландшафт рекреации и будет проходить через всю территорию поймы реки Царица, огибая деревья и кустарники. Пешеходную дорогу планируется выполнить в традициях современной европейской архитектуры с использованием открытого тонкого каркаса, создающего эффект парения тропы в воздухе. Маршрут имеет частые повороты и различный уровень с помощью пологих площадок, с которых будет открываться живописный вид на пойму и Астраханский мост.
Все деревья, произрастающие вдоль экотропы, будут отражены в системе навигации: гуляющие смогут прочитать информацию об их видовых особенностях. По всей протяженности маршрута с помощью QR-кодов предполагается организовать виртуальные экспозиции на исторические темы. К примеру, гости парковой зоны смогут подробнее узнать о противостоянии красного и белого движения в Гражданской войне. Путь по интерактивной экологической тропе займет порядка 20 минут.
Обновленная территория поймы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной станет еще одной частью так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое поэтапно создается на протяжении последних лет. В единое общественное пространство также входит Комсомольский сад, Площадь Павших Борцов вместе с Аллеей Героев, пешеходная часть Центральной набережной и большая часть пешеходной зоны проспекта Ленина.
Реклама
Режим ЧС могут ввести в трех районах Волгоградской области из-за саранчи27.06.2020 14:18
Общество 27.06.2020 14:18
22% избирателей Волгоградской области дошли до избирательных участков27.06.2020 13:28
Общество 27.06.2020 13:28
Коронавирус в Волгоградской области убивает пенсионерок27.06.2020 13:12
Общество 27.06.2020 13:12
Уже 36 жертв: коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцев27.06.2020 11:58
Общество 27.06.2020 11:58
Для волгоградцев придумали туры на поездах27.06.2020 09:52
Общество 27.06.2020 09:52
В Волгограде трудинспекция оценила законность участия педагогов в субботниках27.06.2020 09:03
Общество 27.06.2020 09:03
В Волгоградской области 15 лучших учителей получат премии президента27.06.2020 08:55
Общество 27.06.2020 08:55
Здание администрации Волгоградской области обработают от грызунов26.06.2020 21:54
Общество 26.06.2020 21:54
Скандальная гостиница в центре Волгограда подает признаки жизни26.06.2020 17:18
Общество 26.06.2020 17:18
В Волгограде федеральные чиновники увидели с вертолета проекты мечты26.06.2020 16:51
Общество 26.06.2020 16:51
Больному малышу в Волгоградской области по решению суда купили лекарство за 40 млн рублей26.06.2020 16:01
Общество 26.06.2020 16:01
Коронавирус из Волгограда «переезжает» в районы26.06.2020 15:26
Общество 26.06.2020 15:26
Отметили эффектно: министр транспорта РФ открыл под Волгоградом мост-долгострой26.06.2020 14:07
Общество 26.06.2020 14:07
210 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали по поправкам в Конституцию26.06.2020 13:57
Общество 26.06.2020 13:57
В Волгоградской области коронавирус «замкнуло» на магической цифре26.06.2020 11:56
Общество 26.06.2020 11:56
Реклама