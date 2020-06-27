Центральный и Ворошиловский районы Волгограда свяжет живописная тропа





Дизайн-проект экотропы создают архитекторы в рамках концепции обустройства второй очереди поймы реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, предусмотреть создание удобной пешеходной связи между Ворошиловским и Центральным районом по аналогии с первой очередью поймы специалистам предложили волгоградские студенты.

Экологическая тропа будет вписана в существующий природный ландшафт рекреации и будет проходить через всю территорию поймы реки Царица, огибая деревья и кустарники. Пешеходную дорогу планируется выполнить в традициях современной европейской архитектуры с использованием открытого тонкого каркаса, создающего эффект парения тропы в воздухе. Маршрут имеет частые повороты и различный уровень с помощью пологих площадок, с которых будет открываться живописный вид на пойму и Астраханский мост.

Все деревья, произрастающие вдоль экотропы, будут отражены в системе навигации: гуляющие смогут прочитать информацию об их видовых особенностях. По всей протяженности маршрута с помощью QR-кодов предполагается организовать виртуальные экспозиции на исторические темы. К примеру, гости парковой зоны смогут подробнее узнать о противостоянии красного и белого движения в Гражданской войне. Путь по интерактивной экологической тропе займет порядка 20 минут.

Обновленная территория поймы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной станет еще одной частью так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое поэтапно создается на протяжении последних лет. В единое общественное пространство также входит Комсомольский сад, Площадь Павших Борцов вместе с Аллеей Героев, пешеходная часть Центральной набережной и большая часть пешеходной зоны проспекта Ленина.



