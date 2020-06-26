Происшествия

В Волжском люди в черной и белой масках пытались ограбить офисы микрозаймов

Происшествия 26.06.2020 21:09
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26.06.2020 21:09


В Волжском разыскивается злоумышленник, который накануне пытался ограбить помещение кредитной организации, расположенной на улице Мира. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волжскому, в офис  микрозаймов вошел мужчина. Угрожая кредитному специалисту ножом, он пытался похитить денежные средства. После срабатывания сигнализации злоумышленник скрылся.
За совершение данного преступления разыскивается: мужчина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волос русый средней длины уложен на бок, на лице солнцезащитные очки, медицинская маска голубого цвета. Был одет: желтая футболка с черными полосами на рукавах, голубые джинсы, темные ботинки. При себе имел темную сумку через плечо.
Всех, кому известна какая-либо информация о личности преступника, просим обращаться по телефонам Управления МВД России по городу Волжскому 8(8443) 41-56-56  и  34-20-13.

Это уже вторая попытка ограбления офиса микрозаймов за последние два дня. 24 июня в 12:30 в полицию обратилась 21- летняя работница микрофинансовой организации, расположенной на ул. Карбышева. Девушка рассказала стражам порядка, что полчаса назад неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался похитить денежные средства.
За совершение данного преступления разыскивается: мужчина европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост 170 см, волос темный короткий, под левым глазом шрам, на левой руке татуировка в виде перекрестия. Был одет: кепка черная, футболка серая, шорты джинсовые синие ниже колен, черные сандалии, при себе имел черную мужскую сумку через плечо, на лице черная медицинская маска.

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