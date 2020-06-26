Коронавирус из Волгограда «переезжает» в районы





Камышинский район Волгоградской области едва не догнал областной центр по количеству нововыявленных случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, так, в Волгограде зарегистрировано 30 новых заболевших, а в Камышинском районе – 24 человека. В Михайловском районе еще 12 человек заболели коронавирусом, в Палласовском районе и в Волжском – по 9 человек, в Среднеахтубинском – 8 человек, в Дубовском – 6. Еще в семи районах выявили от 1 до 3 новых случаев. В оперативном штабе пояснили, что из 110 новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки почти половина приходится на жителей, которые не знают, где «подцепили» этот вирус.



