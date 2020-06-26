210 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали по поправкам в Конституцию





В первый день общероссийского голосования явка избирателей Волгоградской области на участки составила 11,41%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, 25 июня проголосовали 210 114 человек.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно.







