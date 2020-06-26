Волгоградец украл у приятеля грузовик, чтобы продать по частям





Подозреваемого в краже грузового фургона у жителя Советского района Волгограда задержали полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ранее владелец машины обратился в райотдел полиции, сообщив, что передал своему знакомому на сутки во временное пользование грузовик, но машину ему не вернули. А знакомый перестал выходить на связь.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 37-летний неработающий житель Советского района. Он сознался в содеянном, пояснив, что похитил автомашину, перегнал ее на базу приема металла и намеревался продать на запчасти. В настоящее время полицейскими приняты меры к возврату похищенной автомашины законному владельцу. Задержанный находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК "Кража". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



