Четверо приятелей неудачно откупились после драки около бистро в Волгограде





Следственным отделом по Центральному району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых волгоградцев. Они обвиняются в покушении на взятку и в грабеже, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.

По данным следствия, 29 декабря прошлого года у одного из павильонов быстрого питания межу обвиняемыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, и случайным покупателем произошел мелкий бытовой конфликт. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленники стали хватать и тянуть мужчину за руки, а затем опустили его на колени, удерживая в таком состоянии. В это время один из приятелей снял с потерпевшего дорогостоящие часы, вместе с которыми впоследствии скрылся. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело и в кратчайшие сроки установлены все фигуранты преступления. Но сообщники решили откупиться от правоохранителей. За свою свободу они готовы были заплатить стражам порядка 500 тысяч рублей и даже нашли посредника. Однако попались на удочку мошенника, который, взяв деньги, никаких мер по выполнению своих обещаний не предпринял и делать этого даже не намеревался.

Оперативное сопровождение хода расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело в отношении псевдо-посредника уже находится на стадии судебного рассмотрения.



