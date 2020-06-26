Четверо приятелей неудачно откупились после драки около бистро в Волгограде

Расследования 26.06.2020 12:25
0
26.06.2020 12:25
Следственным отделом по Центральному району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых волгоградцев. Они обвиняются в покушении на взятку и в грабеже, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
По данным следствия, 29 декабря прошлого года у одного из павильонов быстрого питания межу обвиняемыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, и случайным покупателем произошел мелкий бытовой конфликт. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленники стали хватать и тянуть мужчину за руки, а затем опустили его на колени, удерживая в таком состоянии. В это время один из приятелей снял с потерпевшего дорогостоящие часы, вместе с которыми впоследствии скрылся. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело и в кратчайшие сроки установлены все фигуранты преступления. Но сообщники решили откупиться от правоохранителей. За свою свободу они готовы были заплатить стражам порядка 500 тысяч рублей и даже нашли посредника. Однако попались на удочку мошенника, который, взяв деньги, никаких мер по выполнению своих обещаний не предпринял и делать этого даже не намеревался.
Оперативное сопровождение хода расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело в отношении псевдо-посредника уже находится на стадии судебного рассмотрения.
Реклама
Под Волгоградом сотрудницу банка осудили за попытку «подстраховать» брата26.06.2020 11:39
Расследования 26.06.2020 11:39
Дело об экологической катастрофе в пруду дошло до суда в Волгоградской области26.06.2020 11:22
Расследования 26.06.2020 11:22
Жителя Москвы осудили в Волгограде за инсценировку разбойного нападения25.06.2020 17:31
Расследования 25.06.2020 17:31
В Волгограде дело о продаже победы на торгах дошло до суда25.06.2020 17:18
Расследования 25.06.2020 17:18
Под Волгоградом арестовали водителя, покалечившего сына в пьяной гонке25.06.2020 17:03
Расследования 25.06.2020 17:03
В Волгограде генералы СК и МВД рассказали о расследовании громкого убийства студента из Азербайджана25.06.2020 11:25
Расследования 25.06.2020 11:25
В Волгограде вынесли приговор убийце сотрудницы детского сада25.06.2020 09:16
Расследования 25.06.2020 09:16
Появилось видео с признаниями подозреваемого в убийстве студента в Волгограде24.06.2020 15:15
Расследования 24.06.2020 15:15
В Волгограде силовики накрыли ночных похитителей дизельного топлива23.06.2020 12:58
Расследования 23.06.2020 12:58
В Волгоградской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо бывшей жене23.06.2020 11:57
Расследования 23.06.2020 11:57
В Волгограде аферист оставил инвалидов без средств реабилитации22.06.2020 15:37
Расследования 22.06.2020 15:37
СК опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве студента в Волгограде22.06.2020 13:56
Расследования 22.06.2020 13:56
Подозреваемого в убийстве студента вычислили благодаря звонку волгоградца22.06.2020 12:28
Расследования 22.06.2020 12:28
Хотел скрыться в Минске: волгоградского губернатора посвятили в тайны следствия по делу об убийстве студента22.06.2020 11:58
Расследования 22.06.2020 11:58
Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде21.06.2020 13:58
Расследования 21.06.2020 13:58
Реклама