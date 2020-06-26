В Волгоградской области коронавирус «замкнуло» на магической цифре





За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Новых смертельных случаев прошедший день не принес.

Всего в Волгоградской области с начала пандемии коронавирусом заболели 5935 человек. От инфекции скончались 35 человек.

Напомним, в июне ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19 составлял около сотни.