Экономика

Сады Придонья продолжают техническое перевооружение на предприятии

Экономика 26.06.2020 11:45
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26.06.2020 11:45


В компании «Сады Придонья» реализовали один из ключевых производственных проектов 2020 года – модернизацию и техническое перевооружение котельной, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Замена устаревшего оборудования на более высокотехнологичное позволит существенно повысить эффективность работы котельной, увеличить ее мощности на 40%, а также снизить затраты на производство пара. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, поставки оборудования осуществлялись точно в срок. Весь комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и режимно-наладочных работ осуществлялся специалистами компании «Сады Придонья». На первом этапе был установлен паровой котел GX 6000 (паропроизводительность 10 тонн/час; расчетное давление 12 бар) итальянской компании ICI Caldaie.  
«Прежний парогенератор производил 6 тонн в час, и он честно свое отслужил, - говорит главный энергетик компании «Сады Придонья» Дмитрий Синяткин. – Новый паровой котел – это сложнейшая конструкция, состоящая не только из механических, но и из электронных компонентов, работающая в автономном режиме. Он был поставлен в комплекте с самой дорогой и полностью автоматизированной газовой горелкой, а также с необходимыми для надежной и эффективной работы приборами контроля и безопасности и арматурой».
В ходе модернизации была полностью перестроена система водоснабжения, произведено обновление всей электропроводки и осуществлена замена устаревших электрических шкафов для электрооборудования, а также установлено новое газораспределительное оборудование. Нужно отметить, что в помещении котельной проводятся работы по замене существующего напольного покрытия на высокопрочные промышленные полы, осуществляются отделочные работы в машинных залах, а также заново перестраиваются бытовые помещения для сотрудников подразделения. Комплекс данных мероприятий позволит полностью соответствовать современным требованиям и мировым стандартам безопасности, чистоты и культуры производства.
Подобное техническое перевооружение является логичным продолжением политики предприятия по оптимизации расходов, направленной на повышение эффективности производства, энергосбережение и диджитализацию процессов. Общая стоимость реализации проекта составила порядка 30 млн. рублей. 

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