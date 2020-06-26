Расследования

Дело об экологической катастрофе в пруду дошло до суда в Волгоградской области

Расследования 26.06.2020 11:22
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26.06.2020 11:22


Ущерб окружающей среде на 12 миллионов рублей был нанесен в результате аварии на нефтепроводе в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) обвиняется начальниц цеха крупной топливно-энергетической компании.
По данным следствия, в силу своих должностных обязанностей он обязан был контролировать соблюдение правил экологического законодательства при эксплуатации технических сооружений предприятия. Следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела и назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Материалы уже направлены в Котовский районный суд.
ЧП произошло в январе 2019 года в Котовском районе. Из-за порыва принадлежащего коммерческой организации нефтепровода, причиной которого стала коррозия металла, выбросами нефти был существенно загрязнен пруд и прилегающий к нему земельный участок.
Специалисты, проводившие по ходатайству следователя экологическую и почвоведческую судебные экспертизы, установили, что для восстановления природных ресурсов и рекультивации почвы, потребуется почти 12 миллионов рублей. На стадии расследования руководство компании изыскало необходимую сумму, проведя все работы за счет собственных средств. Отмечается, что в настоящее время первоначальные свойства экологических объектов полностью восстановлены.

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