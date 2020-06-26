Экономика

Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус

Экономика 26.06.2020 10:26
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26.06.2020 10:26


Эксперты «Открытие Research» (аналитическое управление банка «Открытие») отмечают, что розничное кредитование в России начало восстанавливаться даже несмотря на продолжение кризиса из-за пандемии ковид-19. А годовой темп роста кредитования корпоративного сектора (включая некредитные финансовые организации) с исключенной валютной переоценкой по итогам мая вообще оказался близким к максимальным с 2018 года – 7,3% год к году. 
По мнению экспертов банка «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, бурный рост корпоративного кредитования стал следствием активного замещения рублевых размещений на долговом рынке кредитами в марте-апреле (прирост рублевых кредитов составил 1,9 трлн руб., размещений – 0,1 трлн руб.). В мае произошли минимальные изменения: портфель рублевых кредитов скорректировался вниз на 89 млрд руб., портфель корпоративных облигаций по непогашенному номиналу вырос на 4 млрд. руб.
В мае возобновили рост и кредиты физическим лицам: их объем вырос на 0,2% к апрелю против падения на 0,7% в апреле к марту 2020 года. Тем не менее, рост розничного кредитования пока существенно меньше средних темпов прошлого года (1,4% ежемесячно).  Это приводит к дальнейшему замедлению годовых темпов роста – с 18,5% г/г в начале года до 14,7% и 13,1% по итогам апреля и мая соответственно.
Рост розничного кредитования сопровождается дальнейшим увеличением доли просроченной задолженности: она достигла уровня 4,7% против 4,3% на начало 2020 года. Несмотря на достаточно умеренное увеличение просрочки (это уровень конца сентября 2019 года, для сравнения в 2016 году уровень просроченной задолженности был выше 8%) – ожидается дальнейшее ухудшение показателя на фоне падения доходов населения из-за ограничительных мер при борьбе с пандемией.
В мае появились свидетельства прекращения оттока средств со вкладов населения. Несмотря на сезонное снижение депозитов населения - на 40 млрд. руб. с исключением валютной переоценки, с исключением фактора сезонности депозиты показали рост.  Он составил 0,5% к апрелю, в том числе 0,2 п.п. прироста было обеспечено увеличением средств по счетам эскроу. Месяцем ранее темпы роста вкладов составляли всего 0,16% месяц к месяцу, и были полностью обеспечены приростом средств на эскроу-счетах.
Прирост вкладов в мае на 0,3% к апрелю (без учета влияния эскроу- счетов) во многом объясняется начислением процентов по рублевым вкладам, однако свидетельствует о том, что отток вкладов населения прекратился. Также появились первые признаки восстановления роста по валютным вкладам  -- с 88,2 млрд долларов в апреле до 89  млрд долларов в мае (+0,8% . При этом на начало 2020 года объем депозитов составлял 96,5 млрд долл. Отчасти наблюдаемый рост является результатом переоценки депозитов, номинированных в евро.
Банковская система в мае существенно нарастила темпы роста прибыли, но она намного ниже аналогичных показателей 2019 года. Доналоговая прибыль банковской системы в мае 2020 года составила 45 млрд руб. (39% от уровня мая 2019-го), что лучше показателя апреля (30%). 12-месячная скользящая прибыль банковской системы уменьшилась до 1878 млрд руб. по сравнению с 1950 млрд руб. на конец апреля и 2037 млрд руб. по итогам 2019 года. В результате рентабельность активов банковской системы продолжила снижение до уровня 1,9% против 2% в апреле и 2,2% в мае.

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