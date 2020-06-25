Сделать из ЦУМа в Волгограде Эрмитаж предложили министру культуры





О смелых планах по открытию в здании ЦУМа Волгограда музейного пространства поведал сегодня министру культуры России губернатор региона. Андрей Бочаров провел для Ольги Любимовой экскурсию по заброшенным этажам универмага, сообщает ИА «Высота 102».





Глава региона показал министру музей «Память», площадь которого будет расширена. Часть экспозиций, посвященных окончанию Сталинградской битвы, разместится на цокольном этаже здания. Первый этаж, по словам Андрея Бочарова, будет отдан под общую инфраструктуру – кафе, сувенирные лавки и реставрационные мастерские.

Вход в музей «Память», по мнению губернатора, необходимо переместить с задворок в центральную часть универмага. «Это должен быть общий музейный комплекс», - считает Андрей Бочаров. Ольга Любимова согласилась в руководителем области, отметив, что вход с обратной стороны больше подходит для молодежных квестов.





Директор волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова Варвара Озерина поделились с министром своей болью. Сейчас площади учреждения культуры составляют только 2 тысячи квадратных метров, на которых хранятся свыше 11 тысяч произведений культуры. Среди них полотна Рембранта, Рубенса, Репина, Саврасова и Айвазовского. В центральном универмаге музею будет где разгуляться, можно извлечь из хранилищ настоящие сокровища мировой живописи и явить их миру. По словам Андрея Бочарова, ЦУМ может стать местным Эрмитажем.







